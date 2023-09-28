Canına kıymak isteyen yüzücüye hayat dokunuşu

Yüzlerce madalyaya sahip olan Aydınlı milli yüzücü C.Y, ölümden döndü. Olay, Girme Mahallesi 2183 sokak üzerinde yaşandı. Nazife-Haydar Y. çiftinin albinizmli ve görme engelli olarak doğan çocukları C.Y, nedeni öğrenilemeyen bir sebeple ailesiyle tartıştı. İlaçlarını da kullanmayan C.Y, kendini bir anda odasına kilitledi.

SON ANDA KURTARILDI

Genç kızın ailesi kapıyı açması için saatlerce dil döktü fakat sonuç alamadılar. C.Y.'in kendisine zarar vermesinden endişelenen anne-baba, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç kız bu sırada pencereden kendisini aşağıya sarkıttı.

AVRUPA'DA YARIŞACAK

C.Y'yi kurtarmak için ekipler zamanla yarışırken, odanın kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri de son anda C.Y'nin kollarından yakalayarak atlamasını engelledi. Alt kattaki evin penceresine çıkan polis ve itfaiye ekipleri ise, genç kızın düşmemesi için çaba harcadı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda milli yüzücü, son anda ölmekten kurtuldu. Sinir krizi geçiren C.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

C.Y, kulaç attığı yerel ve ulusal yarışmalarda ulaştığı 100'ün üzerinde madalyayla adından söz ettirmişti. Son olarak geçtiğimiz ay düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 6 dalda altın madalya kazanan genç yüzücü, 2024 yılında yapılacak Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takıma seçilmişti.