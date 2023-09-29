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Haberler Aydın 5 ilde aranan dolandırıcı Aydın'da bulundu

5 ilde aranan dolandırıcı Aydın'da bulundu

KAZIM YÖRÜKCE
5 ilde aranan dolandırıcı Aydın’da bulundu
AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 7 ayrı dosyadan aranan, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. tutuklandı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Denizli, Elazığ, Eskişehir, Yozgat, Burdur illerinde 6'sı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıktan ve 1'i ise taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçu olmak üzere toplam 7 suçtan aranan S.K. Aydın'da yakayı ele verdi. S.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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