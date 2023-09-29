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Haberler Aydın Aydın'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın ve bıçağın konuştuğu kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Aydın’da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Camikebir Mahallesi Tuna Sokak'ta Halil T. ile Hamdi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T. yanında bulunan tabanca ile Hamdi B. ise bıçakla birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayı duyan tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırırken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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