Aydın’da korkutan sokak köpeği dehşeti

AYDIN'IN Söke ilçesinde yolda yürüyen Ramazan Bağcı (63), sokak köpeğinin saldırısında bacaklarından yaralandı. Olay, Söke'nin ilçe merkezinde bulunan Bedesten İşhanı'nın önünde yaşandı. Pazar alışverişinden evine dönen Ramazan Bağcı'ya sokak köpeği saldırdı.Talihsiz adam, acılar içerisinde yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Taburcu edilen Bağcı, köpeklerin bazı vatandaşlar tarafından beslendiğini belirterek, "Sokaklar başıboş köpeklerle dolu. Bugün benim başıma gelen çocukların da başına gelebilir" dedi.