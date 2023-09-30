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Haberler Aydın Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu! Binlerce lira ele geçirildi

Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu! Binlerce lira ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu! Binlerce lira ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası'nın Soğucak ve Nazilli'nin İsabeyli mahallerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerine belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerdeki aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 1 yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen kazançların kripto paralara çevrilerek aktarıldığı soğuk cüzdan, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 kamera kayıt cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili T.H. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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