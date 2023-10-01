‘Hayatım zindan oldu bu duruşma son olsun’

ŞARKICI Kurtuluş Kuş, Aydın'ın Efeler ilçesinde otel odasında 19 yaşındaki İzmirli hayranı B.B'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılacak. 12 yıla kadar hapis cezası istemi bulunan Kuş'un artık ceza alması gerektiğini belirten mağdur B.B. "Bir genç kız böyle bir büyük acı olayı uydurup kendini rezil edemez. Bu leke ile yaşamak zaten ağır geliyor. Geceleri uyuyamıyorum, hayatım zindan oldu. Bu kişi elini kolunu sallaya salaya geziyor, kanıma dokunuyor. Artık bu duruşma son olsun ve karar duruşması olsun. Sürekli mazeret izinleri kullanıyor, duruşmalara katılmıyor, zaman kazanmaya çalışıyor" diyerek isyan etti. Baba Ö.B. ise bir aile için zor günler geçirdiklerini ve sanatçı diye geçinen bu kişinin kendilerine ulaşmaya çalıştıklarını ve asla bu kişiyi affetmeyeceklerini, adalete güvendiklerini dile getirdi.