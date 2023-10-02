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Haberler Aydın 5 kişilik aile son anda ölümden döndü

5 kişilik aile son anda ölümden döndü

KAZIM YÖRÜKCE
5 kişilik aile son anda ölümden döndü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapımı süren otoyola giren otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, Kuyucak'ta Başaran Mahallesi Dandanaz Çayı mevkiinde meydana geldi. N.D, trafiğe kapalı otoban yoluna girdi. Otoyolda inşaata malzeme taşıyan kamyon sürücüsü, önünde giden otomobile arkadan çarptı. Kamyon, çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Otomobilde yaralanan aile fertleri hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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