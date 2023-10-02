Saklanan azılı hırsıza baskın!

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında aranması olan ve çok sayıda suç kaydına sahip azılı hırsızı saklandığı binanın çatı katında yakaladı. Yurt dışına kaçma hazırlığı olduğu öğrenilen sabıkalı hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Didim'de birçok hırsızlık olayının yanı sıra gasp, uyuşturucu ve benzeri birçok suç kaydı olan, 9 yıl hakkında hapis cezası bulunan A.K'nın Didim'de saklandığı yeri tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Azılı hırsızın tutuklu kaldığı Söke Kapalı Cezaevinden de 20 gün önce firar ettiği öğrenilirken, saklandığı çatı katına baskın yapıldı. A.K'nın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi.