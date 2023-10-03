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Haberler Aydın Kahraman baba

Kahraman baba

KAZIM YÖRÜKCE
Kahraman baba

BAŞIBOŞ sokak köpekleri ülkemizin hemen her yerinde dehşet saçmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Armutlu Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda Akın Ersoy, tarlasında çalışırken sahipsiz köpeklerin 10 yaşındaki oğlu Tuğra Berk Ersoy'a doğru hızla koştuğunu gördü.

KIYAFETLERi PARÇALANDI

ÇOCUĞUNU olası bir saldırıdan kurtarmak için hamle yapan babanın, köpeklerin saldırısı sonucu kıyafetleri paramparça oldu. Bacakları ve kolundan yaralanan talihsiz adam, kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Akın Ersoy, tedavisinin ardından kuduz ve tetanoz aşısı yapılarak taburcu edildi.

Kolundan ve bacaklarından yaralanan Ersoy, "Dışarıda sahipsiz belki 50 köpek var. Çocuğumu kurtardım ama orada ben olmasaydım çocuğuma ne olurdu" dedi.

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