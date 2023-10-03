Mola vermek isteyen yaşlı çifti ölüm ayırdı

Aydın-İzmir karayolunun Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde eşi Alim Öztürkmen (67) ile birlikte seyahat eden emekli öğretmen Mürüvet Öztürkmen (64), otomobili kullanan eşine ihtiyaç gidermesi gerektiğini söyleyerek en yakın benzincide mola vermesini istedi.

EŞİ DE GELMEK İSTEMİŞTİ

Fakat seyir ettikleri yolun istikametinde benzinci bulunmaması üzerine, Alim Öztürkmen yolun karşısında bulunan bir benzincinin olduğunu fark ederek, aracını otoyolun sağına park etti. Mürüvvet Türkmen, eşinin de kendisiyle gelmek istemesi üzerine "Sen beni arabada bekle" dedikten sonra yolun karşısında bulunan benzinciye ulaşmak için yürümeye başladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bu esnada aynı güzergahta ilerleyen H.M. idaresindeki 09 AJC 899 plakalı otomobil, Mürüvvet Öztürkmen'e çarptı.Kazanın şiddetiyle talihsiz kadın metrelerce havaya fırladıktan sonra asfalt zemine çarptı. Korkunç kazayı görenler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Servis ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri emekli öğretmen Mürüvvet Öztürkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözleri önünde eşini feci bir kaza sonucunda kaybeden Alim Öztürmen'i sağlık ekipleri sakinleştirdi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖZEL HABER