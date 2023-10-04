Kalbi 24 kendisi 54 yaşında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Osman Başpınar'ın (24) kalbi, Antalya'da kalp yetmezliği yaşayan ve 4 yıldır organ nakli olmayı bekleyen Kerim Gökkurt'a (54) başarı ile nakledildi. Gökkurt, "Kalbi bağışlayan duyarlı aileye çok teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Antalya'da yaşayan emekli Gökkurt'a, 5 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Motosiklet kazasında ağır yaralanan, 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Başpınar'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Gökkurt, "Buradan çıktıktan sonra kalbi veren ailenin elini öpeceğim. Başta ailem olmak üzere sonra tüm Türkiye'den organ bağışı yapmasını istiyorum" diye konuştu. Osman Başpınar'ın ailesi de "Osman'ın kalbi artık iyilik için atacak" dedi.