Kendisini uyaran şefini topuğundan vurdu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde belediyede temizlik işçisi Yeter Bozyiğit, ekmeğiyle oynadığını iddia ettiği şefi Ferhat Baysal'ı şantiye önünde pusu kurup topuğundan vurdu. Olay, Efeler'e Bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Yeter Bozyiğit, işyerinde kılık kıyafetine dikkat etmediği için şantiye şefi Ferhat Baysal tarafından uyarıldı. İkili akşam mesaisinde bu yüzden tartıştı. Bozyiğit, yaşanan olayın ardından evden tabancasını yanına alarak sabah şantiye önünde bekledi ve gelen şefi Baysal'ı topuğundan vurdu. Baysal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.