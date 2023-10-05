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Haberler Aydın 7 suçtan aranan firari yakalandı

7 suçtan aranan firari yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
7 suçtan aranan firari yakalandı
AYDIN'DA 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi M.K. düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar eden ve 7 ayrı suçtan aranan M.K'nin Germencik ilçesi Neşetiye mahallesinde saklandığı adreste saklandığını tespit etti. Şüpheli M.K'nin Koçarlı merkezde meydana gelen motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, mala zarar verme, Germencik merkezde otodan hırsızlık olayı şüphelisi, tutuklu veya hükümlünün kaçması, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
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