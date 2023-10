Aydın’da bir milyonu aşkın ders kitabı ücretsiz dağıtıldı

2023-2024 eğitim öğretim yılı için Aydın'da öğrenim gören öğrencilere ders zilinin çaldığı ilk hafta 1 milyon 677 bin 709 adet ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapıldı. 8 ve 12. sınıflara yönelik sınav hazırlıkları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 235 bin 34 adet kaynak kitap da öğrencilere yine ücretsiz olarak verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenler tarafından hazırlanan kaynak kitaplar ile birlikte hem üniversite hem de LGS sınavlarına girecek öğrenciler farklı bir ek kaynak kitaba ihtiyaç duymadan sınavlara hazırlanabiliyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bakanlığımızın öğrencilerimizin istifadesi için ücretsiz olarak sunduğu ders ve kaynak kitapları, onların eğitiminde tüm ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir. Bu çalışma, çocuklarımızın başka kaynaklara yönelmelerini ve ailelerimizin maddi külfete girmelerini önlemekte; öğretmenlerimizin ortak paydada buluşarak bilgilerini aktarabilmelerine imkan sağlamaktadır. Çocuklarımızın eğitime erişim imkanlarının her şeyden önce geldiğinin bilinciyle; kaliteli, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı çerçevesinde bakanlığımızın hükümleri istikametinde başka hiçbir kaynak kitap ve materyale ihtiyaç duyulmaksızın eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında gayretlerimizin tüm kamuoyu tarafından bilinmesini arzu etmekteyiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilecek yegane güç çocuklarımızın alacakları kaliteli eğitimden gelecek olup, öğrencilerimizin her alanda her zaman ve her şartta destekçisi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz daima görevinin başındadır" diye konuştu.