“Aydın hizmet konusunda CHP’nin elinde eriyor”

YEREL seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesine talip olduklarını söyledi. Aydın'ın CHP'li belediyenin elinde eridiğini ve eskidiğini belirten Ökten, şunları söyledi: "15 yıldır Aydın'da görüldü ki, CHP elinde hizmet noktasında eriyen, eskiyen, yüzünü yenilemeyen, maalesef kendi içerisinde iç kavgasını bitiremeyen ve bu kavga nedeniyle ne ilçelerde ne büyükşehir belediyesinden hizmet alamayan bir belediyecilik ortaya kondu. Geçen dönem belediye başkanını tespit ettiler. Bu adayın tespitini parti meclisi felan değil kişi yaptı. Yanıldı kavga etti, değiştiriyorum dedi. Tespit ettikleriyle yine kavga etti. Bu dönem yine kendince yeniden isimler tespit edecek. Bizim böyle bir şiarımız yok. Bizim derdimiz 17 ilçede Aydın'a hizmet etmek. Bunun için 17 ilçeye ve büyükşehir belediyesine talibiz."