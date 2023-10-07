Acı kaza 2 genci hayattan kopardı

Aydın Efeler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada Ömer Bütün (21) ve Atakan Özcan (20) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Otoyol Kavşağı'nda gece saat 02.00'de meydana geldi. İncirliova ilçesinde yaşayan Atakan Özcan, babasına ait otomobille, çocukluk arkadaşı olan Ömer Bütün'ü yanına alarak Efeler'i gezmeye geldi. Efeler'de gezip eğlenen iki arkadaş, gece olunca evlerine dönüş için yola çıktı. İncirliova istikametine seyir halindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Bütün, araçtan dışarıya fırladı. Kazada araçta sıkışan Atakan Özcan'ı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yapılan kontrolde 2 gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.