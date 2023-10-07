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Haberler Aydın Aydın’da incir hırsızlarına suçüstü!

Aydın’da incir hırsızlarına suçüstü!

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da incir hırsızlarına suçüstü!
Aydın'ın Germencik ilçesinde serada kurutmaya bırakılan incirleri çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Germencik ilçesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce icra edilen devriye esnasında Erbeyli Mahallesi kanalaltı mevkiinde plakasız bir motosikletin sazlık alan içerisinde gizlenmiş bir şekilde bırakıldığı tespit edildi. Hırsızların izini süren ekipler, bölgede yaya olarak yapılan araştırmada bir şahsa ait seranın içerisinde kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 225 kilogram inciri çalan H.Ö ve B.Ö suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
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