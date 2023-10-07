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Hükümlü firariler Aydın’da bulundu

KAZIM YÖRÜKCE
Hükümlü firariler Aydın’da bulundu
Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Yürütülen çalışma kapsamında, Didim ilçesinde kasten yaralama, basit yaralama suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, Kuyucak ilçesinde hırsızlık (2 dosya) ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu olmak üzere 3 suçtan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, Kuşadası ilçesinde hakkında toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E ve Kuyucak ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T, yakalandı.
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