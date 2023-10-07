İşçiler buldukları 5 bin lirayı teslim etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar yeri temizliği esnasında Efeler belediyesi temizlik işçilerinin bulduğu içerisinde beş bin lira bulunan torba, sahibine teslim edildi. Ata Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda işçiler yerdeki içi para dolu torbayı fark ederek, durumu amirlerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından içerisinde beş bin lira bulunan torbanın Karaköy Mahallesi'nde yaşayan pazara kendi ürettiği ürünleri satmaya gelen Naciye Kalça'ya ait olduğu belirlendi. Kalça'ya ulaşan ekipler parayı sahibine teslim etti. Kalça, bu duyarlı davranışlarından dolayı temizlik işçilerine teşekkür etti.