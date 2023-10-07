Meslek aşkıyla yeniden ayağa kalktı

Aydın'da motosikletli polis Gözde Doğruer, göreve giderken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmasına rağmen meslek aşkıyla 6 ayda ayağa kalkıp üniformasını yeniden giydi. Doğruer, "Yürümenin ne kadar kıymetli, yatakta bile sağa dönmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladım. Hırs yaptım kazandım, 6 ayda ayağa kalktım" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Gözde Doğruer, motosikletle ihbara giderken 7 Mart'ta Efeler ilçesinde otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Doğruer, hastanede yoğun bakıma alındı. İki kalçasında kırık, belinde de çatlak olan Doğruer, yaklaşık 1 ay hastanede kaldı. Doktorların yürüyememe riski bulunduğunu söylediği genç polis, taburcu edildikten sonra fizik tedaviye başladı.

GÖREVİNE DÖNDÜ

Motora binmek için kendisini henüz hazır hissetmeyen Doğruer, yaşadığı bu zor günlerin ardından Cinayet Amirliğinde görevlendirildi.