Otomobilden 199 ruhsatsız tabanca çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin durduğu bir otomobilde yapılan aramada 199 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler, son yılların en büyük kaçak silah operasyonunu gerçekleştirdi. Ekipler, Aydın'ın tüm giriş çıkışlarını günlerce takibe aldı. Şüpheli bulunan tüm araçların takip edilip kontrol edildiği ve titiz bir çalışma ile polis şüpheli aracı Aydın'da yakaladı. Biri erkek ikisi genç kadından oluşan 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araçta yapılan aramada yeni nesil ve horozsuz 199 adet tabanca ele geçirildi. Polis tarafından silahlarla birlikte gözaltına alınan araç sürücüsü S.O., E.O. ve B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.