Alkol alıp denize girdi son anda kurtarıldı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde alkol aldıktan sonra denize girdiği iddia edilen kadını, boğulmaktan son anda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Olay, saat 19.30 sıralarında Akyar mevkindeki sahilde meydana geldi. Alkollü olan H.K. adlı kadın, sahilde dolaştıktan sonra kıyafetleriyle denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açılan kadın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. H.K'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, denize can simidi atarak kadını boğulmaktan son anda kurtardı. Hastaneye kaldırılan kadının iyi olduğu bildirildi.