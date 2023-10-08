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Haberler Aydın Cezaevi firarisi mermer ocağında yakalandı

Cezaevi firarisi mermer ocağında yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Cezaevi firarisi mermer ocağında yakalandı
AYDIN'IN Karacasu ilçesinde cezaevinden firar eden ve kendini etrafa farklı bir isimle tanıtan R.O. mermer ocağında yakalandı. Aranan şahsın yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, nitelikli yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini etrafa farklı bir isim ile tanıtan R.O isimli şahsı Karacasu ilçesi Tepecik mahallesinde bir mermer ocağında yakaladı. R.O. adli makamlarca tutuklandı.
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