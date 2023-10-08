Hız tutkusu ölüme götürdü

AYDIN'IN Nazilli ilçesindeki özel okulun sahibi Fatih Ertap (47), aşırı hız sonucu motosikletiyle traktör römorkuna çarparak hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli'de İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki bir özel okulun kurucularından olan öğretmen Fatih Ertap, İsabeyli Mahallesi'nde bir restaurantta arkadaşları ile oturduktan sonra motosikleti ile eve dönüş yolunda kaza yaptı.

Süratli şekilde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan Ertap, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerindeki incelemelerde motosiklet ibresinin 80'de kaldığı görülürken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.