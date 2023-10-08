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Haberler Aydın İzne gelen er tüfekle vuruldu

İzne gelen er tüfekle vuruldu

KAZIM YÖRÜKCE
İzne gelen er tüfekle vuruldu
AYDIN'IN Germencik ilçesinde askerden izine gelen sözleşmeli er Selim Yılmaz (23) av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Yedi Eylül Mahallesi Kurtdereli Caddesinde zeytinlikte meydana geldi. Osmaniye'de sözleşmeli er olarak görev yapan Selim Yılmaz, hafta sonu yeğeninin cenazesi için izne geldi. Yılmaz, iznin 5'nci gününde ortadan kayboldu. Zeytinlikten silah sesi duyanlar polise durumu bildirdi. Yılmaz, zeytinlikte vurulmuş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede sağlık ekipleri Selim Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan av tüfeği inceleme altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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