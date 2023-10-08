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Haberler Aydın Kopan parmağı arama operasyonu

Kopan parmağı arama operasyonu

İHSAN KARATAŞ
Kopan parmağı arama operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. Çevredeki vatandaşlar, kopan parmağı bulabilmek için seferber oldu. Kaza, Söke-Kuşadası karayolu üzerinde bulunan Madenciler Kavşağı'nda meydana geldi. R.S. yönetimindeki 09 AJD 199 plakalı motosiklet ile B.Y.'nin idaresindeki 09 AET 743 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü R.S'nin parmağı koptu ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Polisler ve çevredeki vatandaşlar, telefon ışıkları ile çevreyi aydınlatarak parmağı aradı. Sonunda, uzun ve gergin dakikaların ardından, kaza sonrası kaybolan parmak bulundu. Bulunan parmak hızla sağlık ekiplerine teslim edildi ve sürücünün tedavisi için hastaneye götürüldü. R.S ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturmayı başlattı.

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