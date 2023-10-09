Kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı

Aydın ADÜ Hastanesi'nde tedavi gören gencin kalbindeki delik ameliyatsız yöntemle kapatıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik tarafından Türkiye'de çok az merkezde yapılan anjio ile Ventriküler septal defekt (VSD) kapama işlemi gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde doğuştan kalbi delik olan Asım Zorlu'nun (16) kalbindeki Ventriküler septal defekt adlı delik kalbinin sol tarafını büyütmeye başladı. Yapılan operasyonun ardından Zorlu, bir gece serviste takip edilerek ertesi gün taburcu edildi.