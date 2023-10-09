  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı

Kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı

KAZIM YÖRÜKCE
Kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı
Aydın ADÜ Hastanesi'nde tedavi gören gencin kalbindeki delik ameliyatsız yöntemle kapatıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik tarafından Türkiye'de çok az merkezde yapılan anjio ile Ventriküler septal defekt (VSD) kapama işlemi gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde doğuştan kalbi delik olan Asım Zorlu'nun (16) kalbindeki Ventriküler septal defekt adlı delik kalbinin sol tarafını büyütmeye başladı. Yapılan operasyonun ardından Zorlu, bir gece serviste takip edilerek ertesi gün taburcu edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA