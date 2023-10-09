Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir şahıs kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, Ramazan Paşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otele müşteri olarak giren 76 yaşındaki Refik Anlar'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Şahsın sağlık durumundan şüphelenen yakınları oteli arayarak durumu bildirdi. Otel personeli de Anlar'ın kaldığı odaya gitti. Kapıyı çalan personeller Anlar'dan yanıt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Anlar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.