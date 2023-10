Patpatla birlikte uçuruma yuvarlandı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Mustafa Can (56), Patpat olarak bilinen çapa makinesini park ettiği sırada şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Can, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Terzilik yapan Mustafa Can, kendisine ait bahçeden patpat olarak bilinen çapa makinesini evin önüne park etmek istedi. Engebeli olan yerde direksiyon hakimiyetini kaybeden Can, patpat ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Can doktorların müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.