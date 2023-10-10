Aydın’da hastanenin psikiyatri servisinden kaçan kadın yakalandı

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi gören 37 yaşındaki S.Y. isimli kadın, gece yarısı hastaneden firar etti. Hastaneden Aydın Otogarı'na giden kadın buradan şehirlerarası otobüse binerek bir başka şehre gitmek üzere yola çıktı. Kadının kaçtığını fark eden hastane görevlileri durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kısa sürede kadının izine rastlayan polis, firari kadının otobüsle Aydın'dan Denizli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Otobüs şoförü ile telefonla irtibat sağlayan polis, durumu hiçbir yolcuya belli etmeden yol kenarında otobüsü durdurdu. Çevreye zarar verme ihtimaline karşı oldukça profesyonelce otobüse giren polis ekipleri firari kadını alarak ambulansla bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Tekrar firar ettiği hastaneye götürülen ve kendisinin darp edildiğini iddia eden kadının yapılan kan tahlilinde uyuşturucu madde aldığı belirlendi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken polisin başarılı operasyonu göz doldurdu.