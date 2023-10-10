Aydın’daki yangın bir aileyi yok ediyordu

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangınında bir ev kullanılamaz hale gelirken aynı aileden 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın birinci katında yaşayan P.B'ye ait evde yangın çıktı. Dumanları fark eden aile üyeleri yangına müdahale etmek istese de alevler bir anda tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde yaşayan 7 kişi alevler içerisinden kurtarıldı. Soğutma çalışması başlatılırken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen aile üyelerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.