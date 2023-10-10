Başkan Kaya’nın kızı dünyaevine girdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın kızı Ayşegül Kaya, hayatını Mustafa Turğut ile birleştirdi. Aydın- Muğla Karayolu üzerindeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreni yoğun ilgi gördü. Alkışlar eşliğinde salona giriş yapan ve ilk danslarını yapan Ayşeğül- Mustafa çiftinin nikahını Efeler Belediyesi Nikah Memuru Tahir Altındiş kıydı. Mutlulukları yüzlerinden okunan genç çiftin şahitliklerini İbrahim Aydemir, İbrahim Can Turğut, Kübra Esen, Sadık Kaya ve Halil İbrahim Yılmaz yaptı. Nikah defterini de AK Parti eski Milletvekili Posacı geline verdi. Nikahın ardından tebrikleri kabul eden genç çift, daha sonra akraba ve dostları ile müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.