  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Başkan Kaya’nın kızı dünyaevine girdi

Başkan Kaya’nın kızı dünyaevine girdi

İHSAN KARATAŞ
Başkan Kaya’nın kızı dünyaevine girdi
Aydın'ın İncirliova ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın kızı Ayşegül Kaya, hayatını Mustafa Turğut ile birleştirdi. Aydın- Muğla Karayolu üzerindeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreni yoğun ilgi gördü. Alkışlar eşliğinde salona giriş yapan ve ilk danslarını yapan Ayşeğül- Mustafa çiftinin nikahını Efeler Belediyesi Nikah Memuru Tahir Altındiş kıydı. Mutlulukları yüzlerinden okunan genç çiftin şahitliklerini İbrahim Aydemir, İbrahim Can Turğut, Kübra Esen, Sadık Kaya ve Halil İbrahim Yılmaz yaptı. Nikah defterini de AK Parti eski Milletvekili Posacı geline verdi. Nikahın ardından tebrikleri kabul eden genç çift, daha sonra akraba ve dostları ile müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA