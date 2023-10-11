Aydın’da en fazla kamu yatırımı eğitime yapıldı

AYDIN İl Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2023'de gerçekleştirilen yatırımların değerlendirildiği toplantıda, Aydın'da uygulanan 400 projeden 39 adedinin tamamlandığı belirtildi. Vali Yakup Canbolat, "İlimizin 2023 yılı ödeneği 6 milyar 425 milyon 513 bin liradır. Bu yıl kamu yatırımlarının harcaması ise 3 milyar 716 milyon 128 bin lira olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 27 nakdi gerçekleşme sağlandı. Harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yer alan eğitime 1,5 milyar TL aktarıldı" dedi.