  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da en fazla kamu yatırımı eğitime yapıldı

Aydın’da en fazla kamu yatırımı eğitime yapıldı

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da en fazla kamu yatırımı eğitime yapıldı
AYDIN İl Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2023'de gerçekleştirilen yatırımların değerlendirildiği toplantıda, Aydın'da uygulanan 400 projeden 39 adedinin tamamlandığı belirtildi. Vali Yakup Canbolat, "İlimizin 2023 yılı ödeneği 6 milyar 425 milyon 513 bin liradır. Bu yıl kamu yatırımlarının harcaması ise 3 milyar 716 milyon 128 bin lira olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 27 nakdi gerçekleşme sağlandı. Harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yer alan eğitime 1,5 milyar TL aktarıldı" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA