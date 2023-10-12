Aydın Şehir Hastanesi’nin yol sorunu çözüldü

Aydın'da yapımı devam eden 1400 yataklı şehir hastanesinin yolu için imar sorunu çözüme kavuştu. Hastanenin 5.3 kilometrelik yolu için kadastro işlemleri tamamlanarak tapuya intikali gerçekleşirken Karayolları tarafından yolun inşası için çalışmalara başlanacak. Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinirken hastanenin yolu tartışmalara konu olmuştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yolla ilgili çalışma yapmaması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan hastane yolları için talimat verdi. Şehir hastanesinin 5,3 kilometrelik yolunun yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yolla ilgili Mekânsal Planlama Genel Müdürü ile görüştüğünü ve hastanenin üst kısmındaki yol için de imar çalışması yapılacağını belirtti.