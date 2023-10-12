Kuyu cinayetine 14 yıl hapis cezası

Aydın Germencik ilçesinde 2011 yılında Gökhan Ekmekçi ve Tarık Germez'in öldürülerek kuyuya atılması olayının cinayet zanlısı olarak aranan Hüseyin Acar, 12 yıl sonra İzmir'de yakalandı. Mahkemeye heyeti, tutuklu Hüseyin Acar'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı fakat cezası, olayın gerçekleştiğinde 17 yaşında olması nedeniyle 14 yıla düşürülerek tutukluluğun devamına karar verildi. Öldürülerek kuyuya atılan Tarık Gelmez'in babası Fahrettin Germez ve annesi Mürvet Gelmez, verilen cezaya isyan etti.

'İKİ YERDE OLAMAM'

Aydın'da yaşanan olay, 4 Haziran 2011 yılında Ortaklar Mahallesinde meydana geldi. Gökhan Ekmekçi (21) ve arkadaşı Tarık Germez (22) kafalarına kurşun sıkılmış halde bir kuyunun dibinde ölü bulundu. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık Hüseyin Acar ile maktullerin yakınları ve avukatlar katıldı. Sanık Hüseyin Acar, cinayeti işlediğini reddetti. Acar, "Bir kişi aynı anda birden çok yerde olamaz. Nasıl birini öldürüp düğünde halay çekebilirim. Suçsuzum ben boş yere yatıyorum. Beraat talep ediyorum" dedi.