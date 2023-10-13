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Aydın'da denizler hayalet ağlardan temizleniyor

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizleri ve iç suları 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlediklerini ifade etti. Yumaklı'nın açıkladığı temizlik yapılan illerin arasında Aydın'da yer aldı.

İHA
Aydın’da denizler hayalet ağlardan temizleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından denizlerdeki ve iç sularda hayalet ağ temizliğine ilişkin paylaşımda bulunarak denizleri ve iç suları 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlediklerini kaydetti. Bakan Yumaklı'nın 'hayalet ağlara geçit yok' diyerek yaptığı paylaşımında hayalet ağ temizliği yapılan Aydın'ın da aralarında bulunduğu şehirler, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Hatay olarak açıklandı.

"Temiz bir dünya, sürdürülebilir gelecek, doğal yaşam ve su kaynaklarını korumak için bir olalım, çevremizi hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullanan Yumaklı paylaşımında, "Denizlerimizi ve iç sularımızı yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizledik. Bugüne kadar 166 milyon metrekare alan taranarak, yaklaşık 1 milyon metrekare ağ, 40 bin sepet ve benzeri terk edilmiş av aracı, sulardan temizlendi. Yaklaşık 2,75 milyon sucul canlı, ağlara takılmaktan kurtuldu. Bu yıl 100 bin metrekare ağı daha, sulardan temizlemeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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