Silah kaçakçılarına operasyon!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığına geçit vermezken, bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ekipler tarafından silah kaçakçılığı yapan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Nazilli'de A.T. isimli şüpheli şahsın ait ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 adet 9 mm çapında tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 12 adet şarjör, 60 adet tabanca/av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.