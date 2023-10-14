11 bin lira için öldürmüş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 gündür kayıp olan 60 yaşındaki Edip Coşkun'un cesedi sulama kanalında bulundu. Coşkun'u 11 bin lira alacağını talep ettiği için öldürdüğü ortaya çıkan zanlı Mustafa Tamkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

DAVA ERTELENDİ

Evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun'dan haber alamayan ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısının bulunmasının ardından ekipler, kaybolduktan günler sonra talihsiz adamın cansız bedenini kanal içinde buldu. Yapılan incelemede Coşkun'un sırtında av tüfeği yaralarının olduğu tespit edildi. Nurşen Coşkun Kaşan'ın, babasının Mustafa Tamkan'dan 11 bin lira alacağı olduğu ve babasının kendisine olan borcunu ödemediğini iddia ettiğini söylemesi üzerine ekipler Mustafa Tamkan'ı gözaltına aldı. Tutuklanan cinayet zanlısı susma hakkını kullandığını belirterek, "Söyleyeceğim bir şey yoktur" diye konuştu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

■ KAZIM YÖRÜKCE