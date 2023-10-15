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Haberler Aydın Narkotik köpeklerinden zehir tacirlerine geçit yok

Narkotik köpeklerinden zehir tacirlerine geçit yok

İHSAN KARATAŞ
Narkotik köpeklerinden zehir tacirlerine geçit yok

AYDIN'IN Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli yolcu otobüsünde seyahat ederken uyuşturucu madde ile yakalandı.

ARAMALAR YAPILDI

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde icra edilen yol kontrol faaliyetleri esnasında, yolcu otobüslerinde seyahat eden S.A, E.G, U.B.D, C.S ve M.B.İ. isimli şüphelilerin üst ve bavullarında narkotik köpekleri Veston, Buzul ve Tork eşliğinde yapılan aramamalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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