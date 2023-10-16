Başkan Çerçioğlu’nun prensi ağır cezalık oldu

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Özlem Çerçioğlu'nun prensi olarak nitelendirilen ve belediyede Batı Bölge Koordinatörü görevi yürüttüğü belirtilen Fatih Akkentli ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında tehdit ve hakaret gibi çeşitli suçlardan dava açılan ve bazılarından da ceza alan Akkentli bu defa 'Ağır Cezalık' oldu.

GEÇTİĞİMİZ yıl Ekim ayında Söke Adliyesi'nde karşılaştığı ve tartıştığı avukat İsmail Özer'e küfür ve hakaretler ettiği iddia edilen Akkentli, bu anları kameraya alan Özer'in oğlu Ali Özer'in üzerine yürümüş ve iddiaya göre "Seni gebertirim" diyerek telefonunu almaya çalışmıştı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

BABA İsmail Özer ve oğlu Ali Özer, Akkentli'den şikayetçi oldu. Akkentli ise, ifadesinde, Ali Özer'in kendisini video kaydına aldığını görmesi üzerine elleriyle kamera açısını kapatmaya çalıştığını ve görüntü alınmasını elleriyle engellemeye çalıştığını, müştekinin telefonunu almaya çalışmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Gerek güvenlik kameralarını gerekse diğer görüntüleri inceleyen ve müştekiler ile tanıkların ifadesine başvuran Cumhuriyet Savcısı, Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde Akkentli hakkında 'yağmaya teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı