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Haberler Aydın Ailesini hayattan koparan amansız hastalığa direniyor

Ailesini hayattan koparan amansız hastalığa direniyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde babası Yılmaz Çelen’i (43) lösemi nedeniyle kaybeden 23 yaşındaki Esra Çelen, babasıyla aynı kaderi yaşadı. Çok genç yaşta yakalandığı amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Esra Çelen’in ablası Ebru Çelen (25) de ilik nakli ile hayata tutunmayı başardı.

KAZIM YÖRÜKCE
Ailesini hayattan koparan amansız hastalığa direniyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Çelen ailesini lösemi adeta esir aldı. Ebru Çelen 16 yaşında iken kan kanserine yakalandı. Kemoterapi ve ışın tedavisi alan genç kız, hastalığın pençesinden 18 aylık tedavi süreciyle sonunda kurtuldu.

NAKİL BAŞARILI OLDU

Ebru, hastalıktan kurtulduktan 6 gün sonra hastalığı boyunca bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan babası Yılmaz Çelen'in (42) de aynı hastalığa yakalandığı haberini aldı. Bir süre sonra genç kızın da hastalığının nüksetmesiyle baba kız aynı hastane odasında uygun donör beklemeye başladı. Yılmaz Çelen, dört sene süren tedavisinin ardından 2020 yılında Dünya Kanser Günü'nde hayatını kaybetti. Bu hastalığa karşı babasıyla omuz omuza mücadele eden Ebru Çelen ise yapılan ilik naklinin başarılı olmasının ardından hastalığı atlattı ve sağlığına kavuştu.

HAYATA TUTUNMAK İSTİYORUZ' DEMİŞTİ

LÖSEMİ hastalığını yenerek hayata tutunan kızı Ebru Çelen (25) ile aynı hastanede tedavi gören baba Yılmaz Çelen, o dönem Yeni Asır'a yaptığı açıklamada , "Baba olarak kızımla yan yana yatmak beni çok üzüyor. Bir an önce uygun iliği bulup, kızımla beraber hayata tutunmak istiyoruz" demişti. 23 yaşındaki kızı Esra Çelen de bu hastalık yüzünden hayatını kaybetmişti. Bu hastalık için de 2019 yılında kampanya düzenlenmişti

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