Botanik parktan bir kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye meclis kararıyla korunması gereken alan olarak kabul edilen Doğal Botanik Park'ta yapılan temizlik pes dedirtti. Temizlik sonunda bir kamyon çöp çıktı. Aydın'ın 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında park olarak görülen ve Kuşadası Belediye Meclisi kararıyla "korunması" oybirliği kabul edilen, Doğal Botanik Park olarak bilinen alanda tanıtım ve temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, EKODOSD üyeleri, Korumar ve Charisma otel personelleri katıldı. Temizlik sonunda ortaya çıkan manzara ise pes dedirtti. Toplanarak poşetleri konulan içki şişeleri, plastik şişeler, sigara izmaritleri, yiyecek artıkları doğaya nasıl zarar verildiğini bir kez daha ortaya koydu. Çevre gönüllülerinin kısacık bir çalışması ile bir kamyon çöp toplandı. EKODOSD - Kuşadası Belediyesi ve Prof. Dr. Ali Çelik işbirliğiyle alanda 7 yıl sürdürülen çalışmalar sonucunda 400'e yakın bitki türünün varlığı tespit edilmişti.

ZARAR VERENE CEZA KESİLSİN

Dışarıdan yapılan müdahalelerle botanik parkın önemli tahribat gördüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Botanik parka çöp atanlar ve piknik yapanlar hakkında 5326 Sayı Kabahatler Kanunu'na göre gerekli cezalar kesilmelidir. Eğer botanik parkta bulunan endemik bitkilere zarar veriliyorsa cezası olan 244 bin lira bedeli ödetilmelidir" dedi.