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Haberler Aydın Genç kız böbrek yetmezliğinden öldü

Genç kız böbrek yetmezliğinden öldü

KAZIM YÖRÜKCE
Genç kız böbrek yetmezliğinden öldü
Bir yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Aydınlı 22 yaşındaki Özge Avcu, hayata tutunamadı. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özge'nin genç yaşta ölümü, tüm sevenlerini yasa boğdu. Aydın'da yaşayan Avcu, yaklaşık bir yıl önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinde genç kıza böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavisi başlanılan Özge geçtiğimiz hafta fenalaşmasının ardından tekrar hastaneye kaldırıldı. Bir hafta boyunca böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Avcu, hayatını kaybetti. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden 22 yaşındaki Özge'nin ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.
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