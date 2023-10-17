Aydın Germencik ilçesinde yıkık dökük bir evde zor şartlar altında eşiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Mustafa Sertçavuş'un yardımına Germencik Kaymakamlığı koştu. Sertçavuş ailesinin yardım talebi üzerine harekete geçen kaymakamlık prefabrik ev kurup aileye teslim etti. Prefabrik yeni evine kavuşan ve mutlulukları gözlerinden okunan Sertçavuş ailesi, "Ömür boyu başımızı sokacak eve kavuştuk, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Sertçavuş (66), eşiyle birlikte oturdukları evin kısmen yıkık ve kullanılamaz halde olduğunu belirterek kaymakamlıktan yardım istedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan başvuruyu inceleyen vakıf mütevelli heyeti, talebe olumlu yanıt verdi. Sertçavuş ailesinin evlerinin bulunduğu bahçeye kurulan prefabrik eve kaymakamlık ve ilçe belediyesi tarafından eşya yardımı yapıldı.

Kendilerine yardımı esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür eden Mustafa Sertçavuş, "Muhtarlığımız, kaymakamlığımız, belediyemiz... Allah devletimize bir zeval vermesin. Ömür boyu başımızı sokacak eve kavuştuk. Allah devletimizden razı olsun" dedi.