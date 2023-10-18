110 paket kaçak sigara yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen baskında 110 paket kaçak sigara ile tütün ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, merkez ilçe Efeler'e bağlı Tepecik ve Kardeşköy Mahallelerinde kaçak tütün operasyonu düzenledi. F.Y., Ü.Ş., İ.M. ve B.Y. isimli şüphelilerin ikamet ve işyerine düzenlenen baskında 3 adet otomatik sigara sarma makinası, 3 adet hava kompresörü, 93 kilogram bandrollü tütün mamulü, 24 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 129 bin 800 adet boş makaron, 110 paket bandrolsüz markasız sigara, bin 750 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi.