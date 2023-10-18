20 bin kişilik istihdamla işsiz genç kalmayacak

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu 2. Organize Sanayi ve Serbest Bölge kurulması için çalışmaların başladığını müjdeledi. Beraberinde Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile bölgede inceleme yapan Başkan Özcan, projenin hayata geçirilmesi ile yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

SANAYİ, ÜRETİM, İSTİHDAM

Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir bölge oluşturulacağını dile getiren Özcan; "Bambaşka bir sanayi, üretim ve istihdam şehri kuruyoruz. En büyük sevincimiz tarım arazilerinin zarar görmeyecek olması. Organize Sanayi ile birlikte Serbest Bölgeye'de 10 bin kişilik istihdam sağlanacak. Tüm Nazilli ile birlikte doğu bölgesindeki işsizlik sorununu çözebileceğimiz, ülke ekonomisine katkı sağlayacağımız, mavi yakalıdan beyaz yakalısına herkese istihdam sağlayacağımız farklı bir lokasyon oluşturacağız. Tüm milletvekillerimiz, kurumlarımız, odalarımız ciddi destek verdi. Sayın kaymakamımız bu konuya büyük önem veriyor. Nazilli'de hem kültürel hem de sanayi alanında birçok şeyi birlikte gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İnşallah Nazillimiz eski günlerinden de daha iyi günlere kavuşacak, hak ettiği hizmetlerin tamamını dönemimizde alacaktır. Gelişen, büyüyen ve ilerleyen ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna Nazillimiz şahlanarak eşlik edecektir" diye konuştu.

NE YAPILMIŞTI?

12 Aralık 2022 tarihindeki Ankara ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 2. Organize Sanayi Bölgesi konusunu arz etti. 23 Aralık 2022 Cuma günü Nazilli'ye gelen dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın destek sözü verdiği Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi kurma girişimleri kapsamında hazırlanan kapsamlı proje ilgili bakanlıklara sunuldu. Görüş alınması için yazışmalar yapıldı ve örnek projeler incelendi. Serbest Bölge yapılması için görüşler talep edildi. Ön fizibilite raporlarını incelendi. 4 Şubat 2023 Cumartesi günü Nazilliye gelen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2. Organize Sanayiyi Nazilli'ye müjdeledi.

30 YILLIK YOL SORUNUNA KÜRSAT BASKAN 'DUR' DEDİ

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Aydoğdu Mahallesi 65 Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek başladı. Yaklaşık 30 yıldır el değmeyen ve mahalle sakinleri başta olmak üzere Nazilli halkının çilesi haline gelen bölgede eski ve kullanışsız asfalt yol kazınarak stabilizesi gerçekleştirildi.

Bölgede inceleme yapan Başkan Özcan; "Aydoğdu Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma için gerekli projelerimizi hazırladık. 65 Sokak'tan 'bismillah' dedik. Yalnızca bu noktada değil geniş bir alanda yol yenileme faaliyetlerimize devam edeceğiz. Belediyemizin çalışmalarıyla hemşehrilerimiz rahat bir nefes alacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Söz konusu çalışmalar 65 Sokak ve çevresi başta olmak üzere Aydoğdu Mahallesi genelinde devam edecek.

BU ŞEHİRDE KADINLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM SOSYALLEŞİYOR

Nazilli Belediyesi tarafından Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde yıl boyu devam eden sanat kurslarının kayıtları devam ediyor. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen; ahşap ve vitray boyama, kırk yama, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği, yağlı boya, giyim, seramik ve hediyelik eşya tasarımı kursları devam ediyor. Kadınların el becerilerinin geliştirilmesi ve ev ekonomisine katkı sunmaları açısından kursların büyük önem taşıdığında dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazilli Belediyemiz tarafından kurslarımız her yıl büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından verilen kurslarımız hem kadınlarımızın yeteneklerini geliştirmeleri hem de sosyalleşmeleri açısından çok önemli. Vakitlerini daha da kıymetlendirmeleri, ürettikleri eserleri açtığımız sergilerde vatandaşlarımızla buluşturmaları bir gelenek haline geldi. Ayrıca burada ortaya çıkan eserlerin satışının yapılması ile de aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar. Tüm hemşehrilerimizi belediyemizin sanat kurslarına davet ediyorum" dedi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ'NDEN SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiindeki üretim sahasında gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi. Nazilli Belediyesi tarafından 'güçlü toprak güçlü Nazilli' sloganı ile geçtiğimiz Mayıs ayında hayata geçirilen Nazilli Yüzyılı Milli Tarım Hamlesi kapsamında yaklaşık 50 bin fidan belediye bünyesinde yetiştirildi.

Belediye Başkanı Kürşat Engini Özcan'ın talimatıyla kurulan tesiste, yerel üreticilere dağıtılacak fidanlar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilerek şehrin tarımsal gelişimine büyük katkı sunuluyor. Proje sahasını gezen Başkan Özcan; "Bugün burada Nazillimizdeki üretilen zirai ürünlerden; incir, zeytin, ceviz, turunçgil gibi yaklaşık 50 bin fidanı yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aralık ve Şubat aylarında bunları üreticilerimizle buluşturacağız. Nazillimizdeki çiftçilerimize ve ekonomimize ciddi bir katkı oluşturacağız. Hedefimiz 100 bin fidana ulaşmak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilllimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Yeşildere üretim sahasında 500 ceviz, 500 çağla badem, 100 hünnap, 100 iğde, 1000 Gemlik zeytini ve 40 binden fazla incir fidanı yetiştiriliyor.

DİKKAT! ÇÖP TAKSİ ÇIKABİLİR

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gün boyu devam eden çöp toplama çalışmalarında zaman, yakıt ve trafikte kolaylık sağlayacak olan 'Çöp Taksi' kent merkezinde hizmet vermeye başladı. İnsan sağlığının korunması ve çevredeki görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek adına temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Özellikle çarşı bölgemizdeki ara sokaklarda çöplerin hızlı bir şekilde toplanması için çöp taksimizi esnafımızın hizmetine sunduk. Hemşehrilerimizden geri dönüşler oldukça güzel. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Hayırlı olsun" dedi. Çöp taksinin her gün çarşı bölgesindeki ara sokaklarda hizmet vereceğini kaydeden Özcan, moloz ve evsel atıklarının gelişigüzel atılmaması ve çöp poşeti kullanılarak çöplerin ayrıştırılması konusunda ise vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.