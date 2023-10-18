ADÜ, dünyanın en iyileri listesinde

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyeleri dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) ve Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye girdi. Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel, Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Bozkurt, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kubilay Güçlü, Prof. Dr. Ethem Aktürk ve Doç. Dr. Fatih Ersan ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akpınar, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren öğretim üyeleri, Prof. Dr. Yüksel, Prof. Dr. Bozkurt, Prof. Dr. Güçlü, Prof. Dr. Aktürk, Doç. Dr. Ersan ve Dr. Öğr. Üyesi Akpınar, kendileri ve ADÜ adına büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

YÜZDE İKİLİK SIRALAMADA

Stanford Üniversitesi'nce yayımlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinin yüzde 2'lik sıralamasında yer alan öğretim üyelerinin yapmış oldukları çalışmalar; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak sıralanıyor. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim görmüş ve kariyer yapmış, dünya standartlarında eğitim verilen güçlü bir kadro tarafından yetiştirildiğini belirterek akademisyenleri tebrik eden Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "ADÜ Ailesi olarak bilgiye ulaşmak için sürekli üreten ve yeninin peşinden koşan bir politikamız var. Üniversitemiz, yakaladığı başarıların tamamını daha ileri taşıyacaktır. Bu konuda hem akademisyenlerimizin azmine hem de motivasyonlarına güvenimiz tamdır. Ulusal ve uluslararası alanlardaki bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemizin bilinirliği ve sıralama indekslerindeki performansını artıran değerli akademisyenlerimizi kutluyorum, çalışmalarının başarılı olmasını ve artarak devam etmesini diliyorum. Bilmeye ve bilgiye duyduğumuz bu ihtiyacı akademik seviyedeki çalışmalarla karşılamak ve güvenilir yöntemlerle elde edilen sonuçları insanlığın faydasına toplumla paylaşmak için gayret gösteren siz değerli hocalarımızı şahsım ve kurumum adına tebrik ediyorum" dedi.