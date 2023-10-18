Alev almaya baslayan TIR kullanılamaz halde

Aydın'ın Çine ilçesinde hareket halindeyken alev alan TIR yanarak kül oldu. TIR'ın dorsesinde bulunan paketli ekmekler yandı. Olay, Aydın- Muğla Karayolu Evciler Mahallesi meydana geldi. Yatağan'dan Çine istikametine seyir halindeki zincir bir markanın hazır paketli ekmek ve diğer ürünlerini taşıyan TIR'ın dorse kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı park ederken, durumu ekiplere bildirdi. TIR, dorseden çıkartılarak yanmaktan kurtarılırken, dorsede bulunan paketli ekmek ve diğer unlu mamuller yandı. Yangının balatalardan çıktığı belirtildi.