  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Alev almaya baslayan TIR kullanılamaz halde

Alev almaya baslayan TIR kullanılamaz halde

KAZIM YÖRÜKCE
Alev almaya baslayan TIR kullanılamaz halde
Aydın'ın Çine ilçesinde hareket halindeyken alev alan TIR yanarak kül oldu. TIR'ın dorsesinde bulunan paketli ekmekler yandı. Olay, Aydın- Muğla Karayolu Evciler Mahallesi meydana geldi. Yatağan'dan Çine istikametine seyir halindeki zincir bir markanın hazır paketli ekmek ve diğer ürünlerini taşıyan TIR'ın dorse kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı park ederken, durumu ekiplere bildirdi. TIR, dorseden çıkartılarak yanmaktan kurtarılırken, dorsede bulunan paketli ekmek ve diğer unlu mamuller yandı. Yangının balatalardan çıktığı belirtildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA