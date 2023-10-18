Aydın’da aşırı hız faciayla bitti

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde aşırı hız nedeniyle takla atarak şarampole devrilen otomobilde Zeliha Avcı (53) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Savrandere Mahallesi'nde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine seyir halinde olan Refik Ç. (55) idaresindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ekipler, sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarışırken sürücü Refik Ç. ile Şefika Ç. yaralı olarak kurtarıldı. Devrilen otomobilin altında sıkışan Zeliha Avcı'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Şefika Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.