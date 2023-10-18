Aydın’daki OSB’ler yatırımcıların ilgi odağı

Aydın OSB'nin 1976 yılında ilk olarak kurulduğu Aydın'da, 2006 yılında Buharkent OSB'nin de kurulmasıyla birlikte sanayide kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Aydın, yatırımcıların doldurduğu OSB'leri sayesinde Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı konumuna yükseldi. Aydın, ASTİM, Nazilli, Ortaklar, Söke, Çine ve Buharkent olmak üzere 7 OSB'nin faaliyet gösterdiği şehirde, jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayılı İhtisas Sera OSB faaliyete geçti.

"SANAYİLEŞMEDE DEV ADIM"

Eldeki verilere göre, 137 parsele sahip ASTİM OSB'de üretim yapan 135 fabrikada 5 bin 561 kişi, 56 parselli Umurlu Aydın OSB'de faaliyette olan 45 fabrikada 3 bin kişi, 42 parsele sahip Nazilli OSB'de 36 fabrikada 2 bin 500 kişi, 42 parsele sahip Ortaklar OSB'de 23 fabrikada 500 kişi, 61 parsele sahip Çine OSB'de 29 işletmede 1000 kişi, 89 parsele sahip Söke OSB'de 21 fabrikada 3 bin kişi ve 40 parsele sahip Buharkent OSB'da 23 fabrika ile bin 500 kişi ile Aydın'da bulunan OSB'lerdeki toplam 312 fabrikada 17 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Aydın'ın 7 OSB'sinde genişleme faaliyetleri devam edilirken yeni yatırımcılarla birlikte kentin ihracat rakamlarının daha da yükseğe ulaşması ve OSB'lerdeki istihdam sayısının 30 bine yaklaşması hedefleniyor. Aydın'da son yıllarda OSB'lere yerli ve yabancı yatırımcılarının ilgisinin artmasından son derece memnun olduklarını söyleyen Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, "Aydın'da bulunan OSB'lerimiz yatırımcıların göz bebeği haline geldi. Türkiye'nin önde gelen firmaları, ilimizin lojistik ve limanlara yakın olması sebebiyle ilimizdeki OSB'leri dolduruyor. Sürekli artan talebi karşılamak için de OSB'lerde sanayi parseli genişletme çalışmaları devam ediyor. Tarım, turizmin yanında ilimiz son yıllarda attığı adımlarla sanayileşme yolunda da önemli bir mesafe aldı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından da firmaları ilimizde ağırlıyoruz. Sanayideki bu olumlu gelişmeler sayesinde ilimiz ihracatına da yansımış durumda" dedi. Aydın'ın 2022 yılında ihracatta 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attığını dile getiren Maraş, "Ege Bölgesi ihracatına geçtiğimiz yıl Aydın, 1,1 milyar dolar ile katkı sağladı. Bu rakam 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 647 bin 382 dolar oldu. En fazla ihracat yapan iller sıralamasında 21. Sırada yer alan ilimiz, cari açığın kapanmasına en fazla katkıyı yapan iller arasında ise ilk sırada yer alıyor. 2008 yılında faaliyetine toplam 510 sanayici üye ile başlayan Aydın Sanayi Odası'mız Eylül 2023 itibariyle üye sayısını 2,6 kat arttırarak bin 500 üye sayısına yaklaştı. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre listede yer alan AYSO üyesi 5 firmayı bulunması sanayileşme adına ilimizin geldiği noktayı gösteriyor. Bu anlamda çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.